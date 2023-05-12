«حياة كريمة بالدقهلية»: الانتهاء من 99% من المشروعات في قرية الحصص

أجرت قناة «إكسترا نيوز» جولة حول مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قرية الحصص بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتقع «الحصص» ضمن 26 قرية تابعة للمبادرة.

أهمية المجمع الزراعي

وقال إبراهيم عبدالغفار، منسق متطوع في مبادرة «حياة كريمة»، إنه تم الانتهاء من 99% من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية الحصص، مؤكدًا أهمية المجمع الزراعي، كونه يقدم خدمات كثيرة للغاية للفلاحين، إذ يضم صرف مستلزمات الزراعة والبذور، إلى جانب الإرشاد الزراعي الذي يحرص على زيادة وعي وثقافة الفلاحين حول الزراعة.

الوحدة البيطرية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم محمد عبدالعال، أن المجمع الزراعي يحتوي على وحدة بيطرية، كون الفلاح يهتم بتربية الماشية، إذ أن الثروة الحيوانية لها أهمية كبرى بقدر الأرض الزراعية بالنسبة للفلاح، مشيرًا إلى أن التعاملات في المجمع الزراعي أصبحت «مميكنة» عن طريق البطاقة الزراعية الممكينة، وهذا ما سهل الأمر بشكل كبير.

وتابع، أن المركز التكنولوجي في قرية الحصص يعد أكبر إنجاز تم تنفيذه في قرية الحصص بالنسبة لمشروعات «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن هذا المركز سيوفر الكثير من الجهد والمال والوقت، إذ أن كل الخدمات أصبحت في مكان واحد.