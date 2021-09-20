16 وحدة بيطرية بمطروح لتحصين أغنام البرقي والماعز ضد الطاعون

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتستهدف تحصين قطعان الأغنام والماعز، بالإضافة إلى إجراء أعمال الترقيم والتسجيل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

إنطلقت أعمال القافلة يوم 18 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهر، وقال الدكتور سعد جويلى، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، إن الحملة تستهدف تحقيق أقصى درجات الوقاية من مرض طاعون المجترات وتحصين الأغنام والماعز لضمان عدم إصابتها به، ولفت إلى أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ومن خلال فرق ثابتة ومتنقلة بالقرى وتوابعها مع توفير كافة الأدوية والأمصال اللازمة.

تعريف المربين في مطروح بحملة التحصين

وأكد محافظ مطروح على ضرورة تعريف المربين بالحملة من خلال صفحة المحافظة الرسمية وإذاعة مطروح الإقليمية مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين لإنجاح الحملة بالمحافظة مع توعية المواطنين وأصحاب الحيوانات «الأغنام، والماعز»، بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

فرق بيطرية متخصصة في التحصينات بحملة مطروح

وذكر مدير عام الطب البيطرى ان الحملة تضم فرق بيطرية متخصصة في أعمال التحصينات على مستوى مطروح من خلال 16 وحدة بيطرية منتشرة بمراكز ومدن مطروح الثمانية، من مدينة الحمام شرقا ومرورا بالعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، مع توافر الأمصال والأدوات، وشرح أهمية التحصين لجميع المربين وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تتميز بها مطروح من أغنام البرقي والماعز وتنميتها.