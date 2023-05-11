تدريب 360 سيدة على حرف يدوية في قرى حياة كريمة بالإسكندرية 

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه جرى تنفيذ ورشة ضمن برامج ورش التدريبات الحرفية وتدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة من خلال مركز تنميه مهارات المرأة تزامنا مع مبادرة حياة كريمة.

6 أيام تدريب

وأضافت «الشاذلي» في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ الورش في قرى حياة كريمة بمركز شباب بهيج و مركز شباب البرج القديم و استهدفت إجمالي 360 سيدة مقسمين إلى مجموعات من خلال ورش متوازية و متتالية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أيام

برامج تدريبية لسيدات حياة كريمة

وتضمن البرنامج التدريبي ورش «جبن و ألبان، كروشيه، خياطة، مراتب لعب أطفال، تطريز خرز، خرز نول، شنط خرز، مكرمية».

وأضافت مقررة الفرع أن الدورات تستهدف السيدات اللواتي التحقن بدورات ريادة الأعمال ودورات التثقيف المالي التي نفذها فرع المجلس بالإسكندرية خلال العام الماضي.

تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية

و تقوم الورش على تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولأسرهن كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها.