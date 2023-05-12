إصابة 7 عمال في تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» بالمنيا

أصيب 7 عمال، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» على طريق قرية العصيات في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم في مركز بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» أمام قرية العصيات التابعة للوحدة المحلية ببني صامت في مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم عمال، وهم سالم سعد عبد الباقي 28 عاما، محمد عطا محمد 45 عاما، نسيم ميخائيل أسعد 55 عاما، مجدي حنين ميخائيل 56 عاما، عوض لبيب أسحق 59 عاما، ميخائيل مسعد جرجس 20 عاما، فتحي عزيز بنيامين 55 عاما، ويقيمون في مركز بني مزار.

نقل المصابين إلى مستشفى التكامل

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، والمصاب الأخير دخل في غيبوبة تامة، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي و«التوك توك» تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.