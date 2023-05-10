إزالة 106 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا والشرقية

تمكن رؤساء الأحياء في محافظتي المنيا والشرقية، من إزالة 106 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ21، بالتنسيق مع الامن والجهات المعنية.

قال اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، إنه جرى تنظيم حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد، منها 5 في قرية دلجا، و11 في المهد بقرية كفر خزام، و4 على جوانب النيل بقريتي كفر خزام وبتل بني عمران، اتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات في بني مزار

كما جرى تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز بنى مزار، بحضور عماد حسن رئيس المركز وذلك ضمن الموجة الـ21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 22 حالة تعد منها 18 حالة تعد على أرض زراعية بقرية أبوجرج، و4 حالات تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالف شملت إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية الحسينية.

إزالة 84 حالة تعد في الشرقية

وفي الشرقية، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جرى إزالة 64 حالة تعد على مساحة 9 آلاف و840 متر مباني و15 فدانا و16 قيراطا بنطاق المحافظة

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت إزالة 40 حالة تعد على مساحة 9 آلاف و840 متر مباني، و24 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك علة مساحة 15 فدانة و16 قيراطا و 24 سهما بمراكز ومدن المحافظة، وتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.