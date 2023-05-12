مواطن يُشيد بـ«حياة كريمة»: المبادرة أنجزت مشروعات «مكناش نحلم بيها»

تفقد الإعلامي محمد عبدالعال، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية الحصص بمركز شربين في محافظة الدقهلية، وتقع القرية ضمن 26 قرية تابعة لهذه لمبادرة.

المركز التكنولوجي يقدم خدمة متميزة

وقال السيد سعيد محمد، أحد الموطنين في قرية الحصص، إنه كان يستخرج شهادة ميلاد من المركز التكنولوجي في قرية الحصص، متابعًا: «الأمر لم يستغرق 10 دقايق، المركز التكنولوجي يقدم خدمة متميزة للغاية، ولا يوجد أي عقبات واجهته فيه»، مشيرًا إلى أن يأتي لهذا المركز من أجل استخراج شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية فضلا عن بطاقات التموين وغيره.

وأبدى «محمد»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم محمد عبدالعال، إعجابه الشديد بالمركز التكنولوجي، قائلا: «المركز متميز جدا ومكناش نحلم به»، لافتًا إلى أن هذه المركز خدم كل قرية الحصص وكل القرى المجاورة لها، ورفع عبء كبير عن مركز شربين.

جهود «حياة كريمة» بقرية الحصص

وأشاد «محمد»، بجهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية الحصص بالدقهلية، إذ أنها أقامت العديد من المشروعات التي كان يحتاجها أهالى القرية، إذ أنها أنشأت مدرسة متميزة للغاية والجمعية الزراعية والوحدة البيطرية والمركز التكنولوجي، والذين كانوا لهم دور كبير في الازدهار بمستوى معيشة المواطن في القرية.