«السقطي»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الحوار الوطني

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية تواجد استراتيجية ملزمة وواضحة لقطاع الصناعة، من أجل تحقيق الإنجازات المنشودة من هذا القطاع، مشددًا على أن القواعد التي يتم وضعها للملف لا يجب تغييرها كل فترة، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، إذ أنها تعد الجزء الأكبر من المشروعات بأي دولة أخرى.

هذه المشروعات لا تحتاج لأموال ضخمة

وأضاف «السقطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تبدأ في الإنتاج خلال عام ولا تحتاج لأموال ضخمة، مؤكدًا أهمية وجود جهة واحدة لديها كل الصلاحيات لإدارة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كون كثرة صلاحيات الجهات المختلفة تؤدي إلى عدم التوافق في النهاية.

استراتيجية واضحة خاصة بالإنتاج

وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تمثل النسبة العظمى من إجمالي المشروعات الموجودة في الدولة كونها مشروعات بسيطة ليست بحاجة لأموال ضخمة، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع قواعد طويلة الأمد لا يتم تغييرها باستمرار، علاوة على وجود استراتيجية واضحة خاصة بالإنتاج، فضلا عن توفير المعلومة الواضحة التي تساعد المصنعين على الإنتاج والتي تعد أهم من توفير التمويل نفسه، لأنه دون المعلومات الكافية لن يحدث الإنتاج بالشكل المطلوب.