رسوم ترخيص الشيشة في القرى والنجوع وفقا للقانون.. تبدأ بـ600 جنيه

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 رسوم ترخيص الشيشة في المقاهي والكافيهات بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وهي تختلف حسب المنطقة والموقع والمساحة. ووفقًا للقانون، في القرى والنجوع يبدأ ترخيصها بـ 600 جنيه في المقاهي التي مساحتها تتراوح من متر حتى 15 مترًا، وفي المقاهي التي تتراوح مساحتها من 16 إلى 30 مترًا تكون الرسوم 625 جنيهًا، أما التي تتراوح مساحتها من 31 حتى 50 مترًا فتكون 650 جنيهًا، وإذا تراوحت مساحة المقهى من 51 إلى 70 مترًا يكون رسم ترخيص الشيشة 675 جنيهًا، وفي المقاهي التي تتراوح مساحتها من 71 متر إلى 90 مترًا يكون الرسم 700 جنيه، وإذا كانت المساحة تتخطى 91 مترًا تصل الرسوم لـ800 جنيه.

لا مجال للاجتهاد

وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن لجنة تراخيص المحال تتلقى طلبات ترخيص المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة وفق قانون المحال العامة، ولامجال للاجتهاد للقائمين على التنفيذ.

وأضاف «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن» انه تم تدريب القائمين على التنفيذ في مركز سقارة، بالإضافة إلى إلمام اللائحة التنفيذية بكل الضوابط والإجراءات الخاصة بترخيص المحلات حيث تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بخطوات وإجراءات الترخيص ورسوم الترخيص.

قانون المحال في صالح المواطنين

وأشار إلى أن قانون المحال في صالح المواطنين حيث يتم التعامل بشكل رسمي على النشاط التجاري، ولا يتعرض لأى مضايقات كما يسدد رسوم الترخيص مرة واحدة، ويتم استقبال كل طلبات ترخيص الأنشطة التجارية.