استجابة لمساء dmc.. رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلن رفع ملف الإيجار القديم لمجلس الأمناء

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي جرى رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها برنامج مساء dmc في المناقشات خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية مهمة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.

الإيجار القديم قضية مجتمعية مهمة

وقال المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أي موضوعات جديدة، موضحا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لأنها قضية مجتمعية مهمة، مشيرا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الاجتماعي، باعتباره قضية اجتماعية.

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن عدد المتحدثين في كل جلسة للحوار الوطني، 30 مشاركا، موضحا أن إدارة الحوار لديها صفحة رسمية على «فيس بوك»، وفريق عمل ونرصد كل التفاعلات على هذه الصفحة.

إشادة ببرنامج مساء dmc

وأشاد «فوزي» ببرنامج «مساء dmc»، بعد حلقة جرى عملها في الشارع مع المواطنين عن الحوار الوطني، وكان قد نقل برنامج «مساء dmc» خلال حلقة اليوم، مطالب المواطنين بشأن إدارج ملف الإيجار القديم ضمن موضوعات الحوار الوطني.