26 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية غدا.. منع دخول المحمول

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه جرى التنبيه على كافة رؤساء اللجان في امتحانات الشهادة الإعدادية، بعدم اصطحاب الملاحظين والطلاب للتليفون المحمول أو السخانات وعدم التدخين داخل جميع اللجان.

وأضاف وكيل وزارة التعليم في الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه بالالتزام بالحفاظ على سرية الامتحانات، وكافة العمليات المتعلقة بأعمال الامتحانات، وتنفيذ نشرات الموانع والتأكيد على الالتزام بها على جميع أعضاء اللجان المشاركين في أعمال الامتحانات بالمدارس، منعًا من الوقوع تحت المساءلة القانونية.

26 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وعقد الدكتور محمد بحيري اجتماع مع مديري الإدارات بالإسماعيلية لمتابعة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، لافتًا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 26 ألف و886 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 166 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد مدير تعليم الإسماعيلية جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي غدا السبت 13 مايو 2023م في أول أيام الامتحانات وتستمر حتى الخميس 18 مايو، مع توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.