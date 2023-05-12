إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببورسعيد

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل ومسنة مساء اليوم الجمعة، بتصادم سيارتين ملاكي وأجرة بشارع محمد علي بسبب السرعة الزائدة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

إخطار بحادث التصادم

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام في تصادم سيارتين ملاكي وأجرة 6 مصابين.

وهم كل من كل من يوسف تامر طه 18 سنة، سحجات باليد والجسم، وأدهم عاطف يوسف 19 سنة، وسحجات بالوجه، وهالة محمد محمد 60 سنة، باشتباه كسر باليد اليسرى، ومرام كريم محمد 10 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد أبو الحمد أحمد 38 سنة، وكدمات وسحجات، وأحمد أسامة محمود 18 سنة بجرح بالرأس والساق اليمني، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تحريات المباحث حول الواقعة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارتين أجرة وملاكي تصادم بشارع محمد علي وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل ومسنة، وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارتين ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.