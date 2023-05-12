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إصابة سيدتين أثناء عبور الطريق في دمنهور بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
01:13 م | الجمعة 12 مايو 2023
إصابة سيدتين في حادث بالبحيرة

إصابة سيدتين في حادث بالبحيرة

أصيبت سيدتان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث عبور مشاة، حيث صدمتهما سيارة بجوار مديرية الصحة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلت المصابتان إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث عبور مشاة في دمنهور 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث عبور مشاة، أسفر عن إصابة سيدتين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابتين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة علا عبدالعزيز عبدالرحمن، 48 سنة، مصابة بكسر في الحوض، أمنية بدر أحمد، 18سنة، مصابة بكسر مضاعف في الساق اليمنى.

ونُقلت المصابتان إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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بقلم إحسان شعبان