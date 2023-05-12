إصابة 4 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة في 3 حوادث متفرقة على الطرق السريعة بنطاق محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على الطرق جراء الحوادث، فيما جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفيات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إصابة ثلاثيني في انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي قرب مدخل أبو صير بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصاب.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد جميل، 36 سنة، ومقيم محافظة المنيا، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية

وفي مركز طامية، أُصيب شاب يدعى أحمد شحات محمد أحمد، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق طامية، فيما جرى نقله إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه لتشخيص إصاباته تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إصابة شابين في انقلاب دراجة نارية

أُصيب شابان في العقد الثاني من العمر، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة جراء تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري، قرب مدخل زاوية الكرادسة بنطاق مدينة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة كل من أحمد ربيع مصطفى، 17 سنة، وعبد الرحمن محمد 19 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

إزالة آثار الحوادث وتسيير الحركة المرورية

جرى إزالة آثار الحوادث الثلاث من على الطرقات، وإعادة فتحها أمام المارة، وتسيير الحركة المرورية، وتحررت المحاضر اللازمة حيال كل حادث منها على حدة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.