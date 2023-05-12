مركز السينما العربية يكشف عن ترشيحات النسخة السابعة من جوائز النقاد

كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في نسخته السابعة، التي تتنافس عليها الأفلام العربية التي تم إنتاجها في 2022، ويشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 193 ناقداً من 72 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي Festival Scope، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في حفل يُقام ضمن الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي.

تشهد النسخة السابعة من الجوائز إضافة ثلاثة تصنيفات جديدة وهي أفضل مونتاج، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل موسيقى تصويرية، إلى جانب التصنيفات الرئيسية التي تضمها الجائزة وهي أفضل فيلم روائي، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل مخرج، وأفضل مؤلف، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

علقت ديبورا يانغ مدير جوائز النقاد «تشهد النسخة السابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية تنوعا كبيرا في الإنتاجات العربية لعام 2022 التي حققت صدى لافتا في عدد من المهرجانات والمحافل السينمائية العالمية على مدار العام، وأود أن أثني على المجهود الذي بذله أعضاء لجنة التحكيم في ظل زيادة عدد الأفلام وتصنيفات الجوائز في دورة هذا العام».

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان «سعداء بالنسخة السابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تكتسب زخما إضافيا مع كل دورة جديدة بما يساهم في زيادة الترويج للأفلام العربية عالميا، كما نفخر بانضمام أعضاء جدد إلى لجنة التحكيم وزيادة ثلاثة تصنيفات جديدة إلى الجوائز لاستيعاب مهن وفنون سينمائية أكثر تستحق تسليط الضوء عليها، ونطمح إلى زيادة التصنيفات وتطور الجوائز عاما بعد عام».

قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية

أفضل فيلم:

القفطان الأزرق مريم توزاني المغرب

جنائن معلقة أحمد ياسين الدراجي العراق

علم فراس خوري فلسطين

أفضل ممثل

آدم بسة حرقة تونس

صالح بكري القفطان الأزرق فلسطين

حسين محمد جليل جنائن معلقة العراق

أفضل ممثلة

لبنى أزابال القفطان الأزرق المغرب

كلارا كوتوريت قذر وصعب وخطير إثيوبيا

فاطمة وصايفي أشكال تونس

أفضل مخرج:

يوسف الشابي أشكال تونس

مريم توزاني القفطان الأزرق المغرب

أريج السحيري تحت الشجرة تونس

أفضل سيناريو:

أريج السحيري تحت الشجرة تونس

مريم توزاني - نبيل عيوش القفطان الأزرق المغرب

سؤدد كعدان نزوح سوريا

أفضل فيلم وثائقي:

اليد الخضراء جومانة مناع فلسطين

سايرنز ريتا بغدادي لبنان

بلادي الضائعة عشتار ياسين جوتيريز العراق

أفضل تصوير سينمائي

فريدة مرزوق تحت الشجرة تونسبيير آيم Pierre Aïm ملكات فرنسافيرجيني سورج Virginie Surdej القفطان الأزرق بولنداأفضل مونتاججولي لينا ​Julie Léna ملكات فرنسافالنتين فيرون Valentin Féron أشكال صوفي كورا، توماس نايلز Sophie Corra, Thomas Niles حرقة أفضل موسيقىإيلي كيسلر Eli Keszler حرقة الولايات المتحدة الأمريكيةكريستيان إدنس أندرسن Kristian Eidnes Andersen القفطان الأزرق الدنماركأمين بوحافة تحت الشجرة تونس

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 167 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 68 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.

القائمة النهائية المرشحة للجوائز

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2021، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).