نجوم الفن يهنئون محمد عادل إمام بفيلم أبو نسب بطريقة كوميدية 

حرص نجوم الفن على تهنئة الفنان محمد عادل إمام بفيلم أبو نسب بطريقة كوميدية، والذي كشف منذ ساعات عن صورة جديدة من شخصيته عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلا: «استنوا فورمة فيلم أبو نسب.. الواحد تعب أوي علشان يوصلها.. قريباً إن شاء الله في جميع السينمات».

تعليقات نجوم الفن

وجاءت تعليقات نجوم الفن على الصورة التي نشرها محمد عادل إمام كالتالي، حيث قالت أيتن عامر عبر إنستجرام: «افتكر إن الصيف قرب يا أبو نسب»، بينما علقت إيمي سالم أيضا عبر إنستجرام: «مش هتحتاج علامات الصيف ده»، وقال ماجد الكدواني هو الآخر عبر إنستجرام: «أنا الحمد لله وصلت لها بسهولة من غير أي مجهود»، كما حرصت فيفي عبده وجوري بكر ونانسي صلاح على تهنئة إمام.

فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.