محمد عادل إمام بـ«كرش» في فيلم أبو نسب: «تعبت أوي عشان أوصل للفورمة دي»

كشف الفنان محمد عادل إمام، عن طبيعة الشخصية التي يُجسدها في فيلمه الجديد «أبو نسب» المُقرر طرحه قريبًا في جميع دور العرض، حيث يطل على الجمهور بشخصية جديدة تمامًا.

ونشر محمد عادل إمام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة له من كواليس فيلم أبو نسب، حيث ظهر بـ«كرش»، مُعلقًا عليها بقوله: «استنوا فورمة فيلم أبو نسب، الواحد تعب أوي علشان يوصلها.. قريبًا إن شاء الله في جميع السينمات».

فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى جحيم في الهند عام 2016 وليلة هنا وسرور عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.