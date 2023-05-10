ياسمين صبري تجسد شخصية لايف كوتش في فيلم أبو نسب

تعود الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة، لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم أبو نسب الذي تشارك من خلاله مع الفنان محمد إمام، بعدما خاضا التجربة من قبل وحققا نجاح كبير .

شخصية ياسمين صبري في فيلم أبو نسب

وخلال أحداث فيلم أبو نسب تجسد الفنانة ياسمين صبري شخصية مختلفة وجديدة عليها تماما، حيث تجسد لأول مرة شخصية لايف كوتش، أي مدربة تنمية بشرية تساعد الأشخاص في معرفة أنفسهم وتخطى أزماتهم.

وتشارك الفنانة ياسمين صبري فى فيلم أبو نسب بجانب عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام ومحمد لطفي ووفاء عامر وماجد الكدواني وهالة فاخر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويأتي تعاون الفنانة ياسمين صبري مع الفنان محمد إمام بعدما حققا سويا نجاحا كبيرا في عملين أولهم كان فيلم جحيم في الهند الذي شاركا فيه مع عدد كبير من الفنانين منهم حسن حسني وبيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد آخر من الفنانين.

وشاركا أيضا فى فيلم ليلة هنا وسرور بجانب عدد من الفنانين منهم فاروق الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن وأحمد فهمي وغيرهم .