موعد انتهاء تصوير فيلم «أبو نسب» لـ ياسمين صبري ومحمد إمام

يواصل الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد «أبو نسب» خلال الأيام الجارية، وذلك استعدادا لطرحه بموسم عيد الأضحى المبارك القادم، والذي تشاركه في بطولته الفنان ياسمين صبري.

تفاصيل فيلم أبو نسب لـ ياسمين صبري ومحمد إمام

وعلمت «الوطن» أنه يتبقى أسبوعين فقط على الانتهاء من تصوير فيلم «أبو نسب»، إذ تقوم ياسمين صبري ومحمد إمام بتصوير العمل داخل مصر.

التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام

ويسجل فيلم «أبونسب» التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام، حيث كان أول عمل جمعهم هو فيلم «حجيم في الهند» عام 2016، الذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي حول توكيل فرقة قوات خاصة لإنقاذ السفير المصري بدولة الهند بعد اختطافه، لكن المفاجأة تحدث حينما يكتشف بطل الفيلم أن من تم استدعاؤهم لهذه المهمة ليسوا أعضاء فرقة قوات خاصة، بل إحدى فرق العزف الموسيقي.

بينما تعاونا للمرة الثانية من خلال فيلم «ليلة هنا سرور» عام 2018، والذى كان من بطولة بيومي فؤاد، كرم جابر، محمد عبد الرحمن، أحمد فهمي، محمد سلام، محمد ثروت، مصطفى خاطر، محمد أنور، عماد رشاد.