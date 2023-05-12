«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على غرب غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باستشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب أكثر من 10 آخرين، جراء غارة إسرائيلية، استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

استهداف أرض زراعية شمال القطاع

ونقلت الوكالة، عن مصادر محلية، إنه تم انتشال جثماني شهيدين من الشقة التي استهدفها طيران الاحتلال في النصر، فيما أكدت مصادر طبية بمستشفى «الإندونيسي» شمال قطاع غزة، وصول مصاب بعد استهداف أرض زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بداية القصف الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدًا.