هل يجوز إلغاء التوكيل من طرف واحد؟.. قانوني يجيب

كثيراً ما تثور مشكلات بسبب التوكيلات، خصوصاً التوكيلات التي يتم عملها للمحامين للترافع في قضايا معينة أو التوكيلات الخاصة بالتصرف للنفس والغير، وحرصاً من «الوطن» على نشر الثقافة القانونية تواصلنا مع أيمن محفوظ، المحامي، لبيان مدى جواز إلغاء التوكيل من عدمه.

وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه يجب أن نفرق أولاً بين التوكيل الخاص بالتصرف للنفس والغير والذي لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، اما التوكيل العام قضايا يجوز إلغاؤه من طرف واحد سواء الموكل أو المحام.

حالات إلغاء التوكيل

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه هناك حالات على سبيل الحصر يجوز فيها إلغاء التوكيل وهي :

-إتمام العمل الموكل فيه.

-انتهاء أجل الوكالة.

-موت الوكيل أو الموكل.

-إذا قام الوكيل بإلغاء التوكيل .

حالات فردية يستمر فيها التوكيل سارياً

وأوضح المحامي أن هناك حالات فردية يجوز استمرار التوكيل فيها كأن ينص على استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل فإن التوكيل يظل ساريا حتى لو مات الموكل ويحق للوكيل الاستمرار في استعمال التوكيل لكن هذه الحالة تكون صادرة لصالح الوكيل كتوكيلات البيع للنفس والغير في العقارات والسيارات وغيرها أما باقي التوكيلات فهي حتما تنتهي بوفاة الموكل.