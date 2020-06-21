وزير التعليم: 9 حالات غش فردية باليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة شهد 9 حالات غش فردية، موضحا أن طالبا ببني سويف نشر الامتحان على الإنترنت وتم إبلاغ رئيس اللجنة وفي هذه الحالة فقط الطالب عامين من التعليم وكل المشرفين عليه من مراقبين وملاحظين ورئيس لجنة يتم تغييرهم.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه يوجد حالة بالمنوفية لحيازة هاتف محمول داخل اللجنة وتم التحفظ على الهاتف المحمول وسيتم معاقبة الطالب، وهناك حالة بالجيزة أيضا.

وتابع شوقي أن الـ9 حالات من 667 طالبا هم من قاموا بمحاولة الغش ولا يجوز على الإنترنت تصدير الصورة بأنه الغش يسود العملية، "أنا مش بقول رأيي ودي الأرقام اللي عندنا وعلشان التشكيك في كل شيء إحنا بناخد التقارير دي من أكثر من جهة ويتم تجميعها ويتم التحقق من المواطنين أيضا وبناء عليه يتم التوصل للأرقام المعلنة".

وشدد الوزير على أنه لم يحدث تسريب لامتحان ولم يخرج قبل ميعاده وما يحدث هو تصوير طالب للامتحان ويرسله لشخص لمساعدته في الحل.