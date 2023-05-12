الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا.. تحذير للمواطنين من ظاهرة تبدأ فجرا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الإسكندرية غدا السبت إذ تشهد المحافظة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق على أن يكون الطقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل.

طقس الإسكندرية غدا السبت

وعن حالة طقس الإسكندرية غدا السبت أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية أحياناً.

طقس الإسكندرية اليوم الجمعة

كما تتعرض المحافظة إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال التي سجلت سرعتها 28 كيلو متر في الساعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 23درجة مئوية وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية، ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية مواطني الإسكندرية باصطحاب الجاكيت لاسيما في الساعات المتأخرة من الليل نظرا البرودة الطقس.

سقوط أمطار في الإسكندرية

كانت محافظة الإسكندرية تعرضت أمس الخميس، إلى سقوط أمطار بنسبة متفاوتة في نطاق المحافظة، كما تشير التوقعات إلى تعرض الإسكندرية إلى سقوط أمطار مساء اليوم بنسبة تصل إلى 30% وذلك حسبما ذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وتُشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة فى طقس محافظة الإسكندرية على مدار الأيام المقبلة وسط تأثير ظاهرتي الشبورة المائية والرياح حتى 18 مايو