تحرير 86 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز البلدية في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

حملة على المخابز البلدية بالعدوة

قال أحمد خلف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية بنطاق المركز، بالتعاون مع إدارة تموين، أسفرت عن تحرير 86 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية جاءت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة مواصفات، وتصرف بكمية من الدقيق المدعم، وعدم وجود لوحة مواعيد العمل وبيانات المخبز، وعدم وجود ميزان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.

انتظام أعمال توريد محصول القمح

وفي وقت سابق، أعلن أمس الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 162722 طن و103 كيلو بالشون الحكومية والصوامع منذ بداية موسم حصاد 2023، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وأضاف أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر.