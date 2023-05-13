تفاصيل مقتل سائق في كفر الشيخ.. المتهمان استدرجاه لسرقة التوك توك

أمرت جهات التحقيق بحبس عامل وزوجته عرفيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بقتل سائق توك توك لسرقة مركبته بمنطقة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

والدة المجني عليه تطالب بالقصاص من المتهمين

وطالبت والدة المجني عليه خلال حديثها لـ«الوطن» بالقصاص من المتهمين، مشيرة إلى أن ابنها كان يعمل سائق توك توك وكان قد اشتراه بالتقسيط، ورفض أن يتزوج حتى يقوم بسداد الأقساط كاملة، مضيفة: «ابني عمره ما زعل حدًا، طوب الدنيا بيحبه، واتحايلنا عليه كتير يتجوز، ولكنه لم يكن راضيًا بالزواج حتى يخلص من ديون التوك توك». وعبرت عن أسفها الشديد وقالت «قلبي لن يهدأ إلا بعد إعدامهم».

كواليس الواقعة

أما عن كواليس الواقعة، فكانت بدايتها عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب به طعنات نافذة بالرقبة، وملقى بترعة قرية شباس الملح التابعة لدائرة مركز شرطة دسوق، وتبين أن الجثة لشاب 28 عامًا.

كما تبين أن المجنى عليه تلقى عدة طعنات نافذة بمنطقة الرقبة وأن الجثة ملقاه بترعة القرية، وانتقلت جهات التحقيق الى المكان وعقب انتهاء المناظرة أمرت بنقل الجثة الى المشرحة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

وتمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وزوجها العرفي، حيث أوضحت التحريات أن المتهمة الأولى استدرجت الضحية، كما اتفقت مع زوجها على قتله، وسرقة التوك توك الخاص به، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أما عن العقوبة، أوضح حسام همام المحامى لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».