اقرأ غدا في عدد «الوطن»: الحوار الوطني طريق جديد إلى الإصلاح السياسي

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الطريق إلى الإصلاح السياسي.. إدارة «الحوار» تلقت مقترحات 65 حزباً حول قوانين الانتخابات والمشاركة السياسية والتمثيل النيابي

مقرر «الحقوق السياسية»: نستهدف تعديل قانون تقسيم الدوائر واختيار نظام انتخابي يمثل الجميع

الدولة تنفذ مشروعات عملاقة في مجالات الإسكان والطرق والصناعة لخدمة المواطنين

«الإسكان»: تنفيذ مشروعات تحقق استدامة خدمات المياه والكهرباء.. و210 مليارات جنيه للطرق والكباري وإنشاء 34 محوراً عرضياً لربط شرق نهر النيل بغربه

تدشين أول بوابة قانونية تعمل بالذكاء الاصطناعي

«الجوهري»: تسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة

«الصحة»: فحص 2 مليون سيدة ضمن مبادرة العناية بالأم والجنين

«عبدالغفار»: تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة.. والعلاج والرعاية الصحية مجاناً

مصر الخامس عالمياً في الطلب على الذهب

الصفحة الثانية

إدارة «الحوار» تلقت مقترحات ٦٥ حزباً حول قوانين الانتخابات والمشاركة السياسية والتمثيل النيابي (13)

برلمانيون: «الحوار» إرساء لمبادئ الديمقراطية الحقيقية

«أبوشقة»: المحور السياسي يعتبر وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن.. و«الصعيدي»: توجد مقترحات بإلغاء النظام الانتخابي الحالي

و«زين الدين»: نناقش قضية «التفرّغ النيابى» للأعضاء ضماناً لعدم تضارب المصالح.. و«رغدة»: قوانين الانتخابات الأهم لتنظيم الحياة السياسية ومستقبلها

محمد عبدالغني: جميع القوى السياسية ستشارك للوصول إلى مخرجات واقعية.. واستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات مكسب كبير

مقرِّر «الحقوق السياسية»: تعديل قانون تقسيم الدوائر واختيار نظام انتخابي يمثل الجميع

تلقينا مقترحات بشأن التفرغ للعمل النيابي ومنع ترشح النواب لعضوية مجالس إدارات الأندية للنقابات المهنية والعمالية ومناقشة إشكاليات في اللائحتين الداخليتين لمجلسي النواب والشيوخ

الصفحة الثالثة

27 مشروعاً باستثمارات 1.8 مليار جنيه تنفذها هيئة تنمية الصعيد

تنمية الصعيد.. وجه جديد لجنوب مصر

39 مليار جنيه حجم مشروعات تنمية قرى الصعيد التي تنفذها مبادرة «حياة كريمة»

وزير الإسكان: استكمال خطة التنمية بالصعيد بمشروعات تحقق استدامة خدمات المياه وشبكات الطرق والكهرباء

«الجزار»: نخطط وننفذ الاستثمارات بشكل فعّال ونشرك القطاع الخاص ونستفيد من تكنولوجيا توفير الطاقة

إعطاء الأفضلية لمصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد من المياه والإدارة الفعالة للموارد المائية واستخدام أفضل الممارسات في التشغيل والصيانة

«أمل».. تعلمت صناعة السجاد اليدوى بـ«نولين» في منزلها.. وفتحت باب رزق لسيدات القرية

الصفحة الرابعة

حوافز ضخمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

«التجارة والصناعة»: طرح 5 مجمعات صناعية في قنا وأسيوط وأسوان والفيوم تضم 1692 وحدة صناعية

بيانات حكومية: استثمارات بـ16.3 مليار جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد لتمويل 4453 مشروعاً

«خليفة»: محافظات الجنوب تستحوذ على 2.6% من مصانع مصر في 2020

خبراء: المشروعات تحقق نهضة تساعد في توفير فرص العمل وزيادة الدخل

اللواء شريف صالح: تنفيذ 3 مجمعات صناعية حرفية ضمن «حياة كريمة»

رئيس «تنمية الصعيد»: 1.8 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية الجنوب.. وخطة لدعم الصناعات الصغيرة

«بدر»: تمكين عملي للمرأة يعزز الاستمرارية.. و«الشندويلي»: المجمعات الصناعية خطوة لتوطين التصنيع والحد من البطالة

إنشاء مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو بواقع 10 ملايين شتلة في الموسم الواحد

ابنة «أسيوط»: «زوجي مريض ومفيش معاش وكان لازم أشتغل»

«أم محمد» بدأت بـ«فرن وأنبوبة» لإعالة أسرتها: بقيت مشهورة.. وليّا زبون

الصفحة الخامسة

شرايين جديدة لتحقيق خطط النهضة التنموية الشاملة

210 مليارات جنيه لمشروعات الطرق والكباري في الصعيد.. و34 محوراً عرضياً لربط طرق شرق وغرب النيل

مليار و360 مليوناً لتطوير الصحراوي الغربي «القوصية - أسيوط».. ومليار و739 مليوناً لطريق «أسوان - توشكى» بطول 215 كيلومتراً

«يونس»: أسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وسهّلت التجارة الداخلية

«المواطنة» ركيزة الإصلاح في «الجمهورية الجديدة» بتجديد وتطوير مساجد وكنائس الصعيد

الأوقاف: تطوير وترميم أكثر من 10 آلاف مسجد معظمها في الجنوب.. والكنيسة: تقنين 581 كنيسة ومبنى خلال 2022

د. لميس مكي: 39 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات الحكومية لتنمية قرى الصعيد خلال 2021 - 2022

مسئولة بـ«حياة كريمة»: نستهدف تقليل الفجوة بين القرى والمدن بتوفير كل الخدمات

ابنة قنا: أشحن منتجاتي إلى الوجه البحري ونحتاج إلى مكان لأصحاب الحرف التراثية

«أسماء» عاشقة صناعة الفخار: «مهنة عيلتي.. وعشان أأكّل ولادى»

الصفحة السادسة

تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. الحكومة تُدشن أول بوابة قانونية للتشريعات في قارة أفريقيا والوطن العربي

«معلومات الوزراء»: تضم أكثر من 290 ألف تشريع و100 ألف حكم ووثائق ومؤلفات قانونية لضمان توفير أفضل النتائج وأعلى جودة للخدمة

«الجوهري»: نموذج للتحول الرقمي في القطاعات الحكومية وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورؤية مصر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

«أهل مصر» يصل العريش غداً.. و«الثقافة»: هدفنا اكتشاف المواهب

«الإنتاج الحربي»: تكليفات رئاسية بتوطين الصناعات الدفاعية وتعميق التصنيع المحلي

«عطوة»: نسعى لإتاحة الفرص لتبادل الأفكار بين الشباب.. والتعريف بمعالم أرض الفيروز

«صلاح الدين»: «200 الحربي» دوره رائد في الصناعات المدنية وخاصة الأوتوبيسات الكهربائية

الصفحة السابعة

مهمة مزدوجة.. الأهلي يتحرك مبكراً في اتجاه تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل

استعدادات خاصة لمواجهة العودة أمام الترجي.. وراحة لالتقاط الأنفاس

«الوداد» بقيادة بلجيكية مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي «أفريقيا»

«أوسوريو» يطالب إدارة الزمالك برحيل «جابر وسامسون والزناري».. «المثلوثي» يحصل على صك الاستمرار.. والفريق يواجه الدراويش

معارك بكل الأسلحة.. الدورى الإنجليزى يدخل دائرة الحسم بـ6 مواجهات.. وموقعة «الذئاب» تحدد مصير مانشستر يونايتد.. ومهمة خاصة لثاني كبير الهدافين

الصفحة الثامنة

إنتاج المسرح الكوميدي وتُعرض على «خشبة ميامي».. «طيب وأمير» مسرحية ترفع شعار «كامل العدد» كل ليلة

«الأمير» عمرو رمزى: المحترفون والشطار يصنعون النجاح

«الطيب» هشام إسماعيل: كوميديا راقية لا تقع في فخ الاستظراف

«الوزير» تامر فرج: توفيق ربنا حالف صُناع وأبطال المسرحية

«الجدع» شريف حسني: أعتبر الجمهور «ترمومتر» نجاح الكوميديان

«الشرير» أحمد السلكاوي: كوكتيل فني يحمل جميع تفاصيل الإبداع

«المخرج» محمد جبر: التحضيرات استغرقت 8 أشهر لتقديم الأفضل

«المؤلف» أحمد الملواني: لجأنا لتراث «الريحاني وخيري» بصورة عصرية

«بعرور» مجدى عبدالحليم: الكوميديا تحتاج «هرشة مخ» لإسعاد الجمهور

«عفيف» محمود الهنيدي: احتراف في اختيار الأزياء والديكور والاستعراضات