انطلاق حفل ختام المركز الكاثوليكي للسينما بحضور سميرة أحمد وأحمد بدير

يختتم الليلة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما دورته الحادية والسبعين، برئاسة الأب بطرس دانيال، بينما سيشهد الحفل توزيع الجوائز الفائزين، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين، بينهم مجدي كامل، سميرة أحمد، أحمد بدير، معتز هشام.

الكاثوليكي منح جائزة الريادة لـ يحيى الفخراني

وكان المهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، منح في حفل الافتتاح المهرجان جائزة «الريادة السينمائية» لكل من الفنان يحيى الفخرانى، ومحمود حميدة، والفنانة سهير رمزي، والفنانة هناء الشوربجي، كما يتم تكريم المخرجة إنعام محمد علي، ومنحها جائزة «فريد المزاوى».

المهرجان كرم الفنان سامي مغاوري

وكرم المهرجان في دورته الحادية والسبعين الفنان سامي مغاوي ومنحه جائزة «الأب يوسف مظلوم»، كما تذهب جائزة «المركز الخاصة» للفنان مدحت صالح، وتمنح جائزة «الإبداع الفني لكل من؛ الكاتب والمؤلف مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتذهب جائزة «التميّز الإعلامى» للإعلامى محمود سعد.

وقررت اللجنة العليا للمهرجان منح مجموعة من الجوائز لعدد من الفنانين عن أعمالهم الدرامية التى عرضت عام 2022، حيث تذهب جائزة «أحسن ممثلة فى عمل درامى» للفنانة نيللى كريم عن دورها فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، ويمنح المهرجان جائزة «أحسن ممثل فى عمل درامى» للفنان أحمد أمين، عن دوره فى مسلسل «جزيرة غمام»، وتذهب جائزة «المركز التشجيعية» للفنانة تارا عماد.

ويتنافس هذا العام على جوائز المهرجان خمسة أفلام هى «ليلة قمر 14» للمخرج هادى الباجورى، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث فى 2 طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد على، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رءوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين خمسة وعشرين فيلما عُرضت تجاريا بدور العرض السينمائى إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة فى تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الحادية والسبعين المخرج هانى لاشين، وعضوية كل من؛ الفنانة ماجدة زكى، والفنان مجدى كامل، والفنانة عائشة بن أحمد، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار خالد الكمّار والناقدة الفنية ناهد صلاح.