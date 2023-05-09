اليوم.. عرض فيلم الباب الأخضر ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي

يعرض مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، فيلم الباب الأخضر للمخرج رؤوف عبدالعزيز، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان مساء اليوم، في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد، ضمن فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ71 للمهرجان والتي تستمر حتى 12 مايو الجاري، ويلي عرض الفيلم ندوة بحضور صناعه في نقاش مفتوح مع الجمهور.

ويترأس المخرج هاني لاشين لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما التي يتنافس بها فيلم الباب الأخضر، وتضم في عضويتها كلا من: الفنانة ماجدة زكي، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الموسيقار خالد كمار، الناقدة ناهد صلاح، الفنان مجدي كامل، الفنانة عائشة بن أحمد، ومدير التصوير سامح سليم.

بجانب فيلم الباب الأخضر.. قائمة أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان المركز الكاثوليكي

ويأتي فيلم الباب الأخضر ضمن قائمة الأفلام المتنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي تضم 5 أفلام من إجمالي 28 فيلما طرحت في دور العرض السينمائي والمنصات الإلكترونية على مدار العام، وتشمل قائمة الأفلام المتنافسة: «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، «2 طلعت حرب» للمخرج مجدي أحمد علي، «11:11» إخراج كريم أبو زيد، بالإضافة إلى فيلم «كاملة» للمخرج جون إكرام، وهو الفيلم الوحيد الذي لم يعرض تجاريا.

تفاصيل فيلم الباب الأخضر

يعتبر فيلم الباب الأخضر آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، وعرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، أكتوبر الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني وإسلام حافظ، من إخراج رؤوف عبد العزيز.