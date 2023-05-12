كل ما تريد معرفته عن ترميم الهرم خوفو.. كيف تتم الصيانة؟

قرر المجلس الأعلى للآثار على ترميم الهرم خوفو، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة من الداخل، حرصًا من المجلس على الصيانة الدورية لأهرامات الجيزة، لافتًا إلى أنه سيتم فتح الزيارة لهرم منكورع بدلًا منه ليستمر متاحًا طوال فترة ترميم الهرم خوفو.

مدة ترميم الهرم خوفو

وصرح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للآثار، بأن مدة غلق وترميم الهرم خوفو، مستمر لمدة شهر لرفع أعمال الصيانة بشكل دوري، في جميع ممرات الهرم، وحجرة الدفن الموجودة في قمة الهرم، والحجرات والممرات الموجودة بداخل الهرم نفسه.

موعد ترميم الهرم خوفو مناسب

وأشار المصدر خلال حديثه مع «الوطن» إلى أن أعمال ترميم الهرم خوفو، أو خلافه من الأهرامات يتم بصفة مستمرة في كل حين وآخر، موضحًا أن توقيت ترميم الهرم خوفو مناسب جدا، لأن شهر يونيو المقبل من الأشهر التي تقل فيها نسبة السياح الزائرين لمنطقة الأهرامات، وهذا يرجع لسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس في مصر.

وقال المصدر إن خلال فترة ترميم الهرم خوفو، سيتم فتح هرم منكاورع بدلًا منه، وذلك بعد غلقه لأعوام عديدة بسبب الصيانة والترميم، ويأتي ذلك تزامنا مع ترميم الهرم خوفو.