مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الهرم 

لقي طالب مصرعه أثناء عبوره الطريق، بعدما اصطدمت به سيارة ملاكي عند منزل كوبري ترسا اتجاه المنصورية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الأهرام.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم عند منزل كوبري ترسا.

انتقال المباحث لمكان الحادث

وانتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها موظف 30 سنة، اصطدم بطالب 13 سنة، أثناء عبوره نهر الطريق ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وألقى القبض على المتهم والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات