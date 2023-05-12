كلب ضال يعقر شخصين في كفر الشيخ

عقر كلب ضال، اليوم الجمعة، شخصين، مقيمان بقرية روينة، التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

كلب ضال يعقر شخصين

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول شخصين إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابين بعقر كلب ضال، بقرية روينة، بمركز كفر الشيخ، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وإعطائهم مصل الكلب.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «م.ن.أ»، 57 سنة، بجروح متعددة بالبطن والحوض، و«ر.م.ح»، 40 سنة، بجرح بالصدر، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين، وإعطائهم مصل الكلب، وجاري متابعة حالتهم بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

كان مستشفى كفر الشيخ العام قد استقبل يوم الأربعاء الماضي 6 أشخاص بينهم 5 أطفال مصابين نتيجة عقر كلب ضال، بحي القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والأمصال اللازمة لهم.