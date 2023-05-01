كلب ضال يعقر 12 طفلا أثناء لهوهم في أحد شوارع قرية شبرا بابل بالغربية

شهدت قرية شبرا بابل إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، إصابة 12 طفلا من أبناء القرية، بإصابات مختلفة نتيجة تعرضهم إلى عقر من أحد الكلاب الضالة أثناء تواجدهم في أحد شوارع القرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إصابة 12 طفلا عقرهم كلب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد تعرض عدد من أطفال قرية شبرا بابل، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، لعقر من أحد الكلاب الضالة أثناء تواجدهم في أحد شوارع القرية، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

نقل الأطفال للمستشفى

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، أن الأطفال أثناء اللعب في أحد شوارع القرية، هاجمهم كلب ضال وعقرهم، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة في الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وبلغ عددهم 12 طفلاً.

وكشف مسؤول بمستشفى المحلة العام، أن قسم الاستقبال استقبل الأطفال وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، والحصول على المصل المضاد.

وتم إخطار مديرية الطب البيطري بالغربية، وذلك من أجل التعامل مع الكلب الضال، قبل أن يعرض حياة المواطنين للخطر.