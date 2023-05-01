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إصابة طالب عقره كلب ضال في 6 أكتوبر

كتب:

 جيهان عبد العزيز
08:21 ص | الإثنين 01 مايو 2023
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

أصيب طالب بجرح قطعي في الذراع، بعد أن عقره كلب ضال أمام محل في 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث يفيد تحرير طالب محضرا ضد أحد الأشخاص يملك كلبا بعد أن أحدث به إصابة، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد السوريكي رئيس مباحث أكتوبر والقوة المرافقة له.

انتقال المباحث لمكان الحادث

وبالفحص تبين وجود كلب «مالينو» أمام محل ببلازا مول بدائرة القسم، خاص بصاحب المحل 30 سنة، وتبين أن الكلب بدون قيد وعقر طالب 17سنة، وألقى القبض على صاحب الكلب.

وبمواجهته أقر أن الإصابة حصلت دون قصد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والمصل، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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بقلم  جيهان عبد العزيز