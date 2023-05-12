«حد سَكه» دويتو يجمع طارق الشيخ ووسام هلال ويطرح قريبا

انتهى المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائي جديد مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم «حد سَكه» وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتية مودي منير، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية.

أعمال طارق الشيخ

وطرح مؤخرًا طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم «اللهم أجبرني» فى شهر رمضان الماضي، ويقول اللهم إني أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وأرضنا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك».

آخر أعمال طارق الشيخ

يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ أغنية تحمل اسم «أنا الهيرو» من كلمات إبراهيم الشناوي وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وكان أيضا طرح مغني البوب وسام هلال أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان «My Number One»، وهي باللغة الإنجليزية ومن نمط موسيقى البوب مع مزيج من النغمات الشرقية.