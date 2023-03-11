طارق الشيخ يخضع للعلاج الطبيعي طوال رمضان بعد تركيبه مسمارين في قدمه

كشف المطرب الشعبي طارق الشيخ تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لأزمة لحادث أصاب قدمه خلال الايام الماضية، حسبما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ

وقال طارق الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه خرج أمس من المستشفى، وتوجه إلى منزله، وأنه في حالة تحسن كبيرة، خلال اليومين الماضيين، ولكنه سيبقى طوال شهر رمضان الكريم في فترة نقاهة، لأنه سيخضع لجلسات علاج طبيعي خلال هذة الفترة.

وأضاف أنه ركّب مسمارين في قدمه، ولكنه يحمد الله على كل ما مر به، ويشكر الجمهور وجميع أصدقائه، لسؤالهم عليه، وطلب منهم الدعاء له.

تعرض طارق الشيخ لأزمة صحية

وكان المطرب الشعبي طارق الشيخ أعلن تعرضه لحادث أليم في قدمه، يوم الأربعاء، إذ نشر صورة وهو بالمستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها الصور: «تعرضت إلى حادث صباح اليوم وأرجو الدعاء العاجل وجار إجراء عملية في رجلي».