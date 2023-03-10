تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ.. حركة محدودة داخل المنزل

ما زال الفنان الشعبي طارق الشيخ يلزم منزله إثر الحادث الذى تعرض له في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، والذي تم على إثره تجبيس قدمه التي تعرضت لكسر مضاعف، ونشر صورة لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشف طارق الشيخ لـ«الوطن» أن حالته الصحية تحسنت كثيرا خلال الساعات الماضية وأصبح قادرا على التحرك داخل منزله فقط بمساعدة أسرته.

طارق الشيخ يجري جراحة عاجلة

طارق الشيخ كان أجرى عملية جراحية فى قدمه عقب الحادث وكشف عنها عبر صفحته الرسمية أيضا.

طارق الشيخ يحقق نجاحا كبيرا خلال العام الماضي

يذكر أن الفنان طارق الشيخ يعيش حالة من النشاط الفني، وطرح مؤخرا أغنية ودوني البحر، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات يويتوب، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد، وحققت ما يقرب من ألفي مشاهدة على يوتيوب.

ومن المقرر أن يستكمل طارق الشيخ خلال الأيام المقبلة طرح باقي أغنيات ألبومه.