جراحة عاجلة للفنان طارق الشيخ بعد تعرضه لحادث اليوم «صورة»

كشف المطرب الشعبي طارق الشيخ، عن تعرضه لحادث أليم، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، إذ نشر صورة، وهو بالمستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

طارق الشيخ يستعد لإجراء جراحة عاجلة

وعلق طارق الشيخ على الصور: «تعرضت إلى حادث صباح اليوم وأرجو الدعاء العاجل وجار إجراء عملية في رجلي».

طارق الشيخ يحقق نجاحا كبيرا خلال العام الماضي

وعاش الفنان طارق الشيخ حالة من النشاط الفني، خلال العام الماضي، خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية شديدة مر بها في شهر مارس الماضي، ودخل على إثرها أحد المستشفيات، ولكنه سرعان ما خرج من المستشفى وعاد لاستئناف نشاطه الفني.

وطرح الشيخ مؤخرا أغنية «ودوني البحر»، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يويتوب»، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد، وحققت ما يقرب من ألفي مشاهدة على يوتيوب.