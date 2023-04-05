رغم إصابته.. طارق الشيخ يُسجل أغنية مع الملحن خالد سلطان

يعيش الفنان طارق الشيخ، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، رغم إصابته وتعرضه لكسر في قدمه قبل أيام ودخوله المستشفى، حيث يواصل التحضيرات على أغنية جديدة يتعاون فيها مع الملحن خالد سلطان، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أغنية «أنا الهيرو»، غناء طارق الشيخ، وكلمات إبراهيم الشناوي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع أشرف البرنس، ومن المُقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

تطورات الحالة الصحية لـ طارق الشيخ

وكان طارق الشيخ، قد تعرض لحادث في شهر مارس الماضي، دخل على أثره أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث كشف ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كشف أنه خضع لعملية تركيب مسامير في قدمه.

وأكد طارق الشيخ أن حالته الصحية في تحسن كبير، لكن ما زال يخضع لجلسات علاج طبيعي، موجهًا الشكر والتقدير للجمهور زملاءه الذين دعموه في تلك المحنة الصحية.