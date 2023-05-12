رفع كفاءة الطرق ورصف 8 شوارع رئيسية بحي العجمي في الإسكندرية

خصص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نحو 26 مليون جنيه لرصف 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي العجمي خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري 2023، في إطار خطة المحافظة للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على جعل الإسكندرية عروسا للبحر الأبيض المتوسط كما أشتهر عنها وذلك بالاهتمام بكافة الخدمات من طرق وصرف صحي ومياه ومشروعات تنموية وخدمية.

رصف المناطق الأشد احتياجا

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن» إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبئ عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة وجري تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

26 مليون جنية للعجمي

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه جري تخصيص نحو 26 مليون جنية لرصف 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي العجمي خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري2023 موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبئ عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 42 % حتى الآن.

طرق الإسكندرية

وأوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية أنه من المقرر رصف 8 شوارع بنطاق حى العجمي خلال العام الجاري وهو شارع ورشة البلاط وعطا الله العوامى، وأبو بكر العوامي، ومحمد موسي وشارع موسي زايد، وشارع بليس البطل احمد عبد العزيز، و مدخل 8 بيانكى، وشارع الرابط بين شارع المرور واللوادر حتى برج العائلة بالبيطاش، كما جري التنسيق مع رئيس حي العجمي هدى أبو كليلة لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً التي كثرت منها شكاوى المواطنين.