«أم محمد» بدأت بـ«فرن وأنبوبة» لإعالة أسرتها: بقيت مشهورة.. وليا زبون

اكتسبت «أم محمد» بنت مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، شهرة كبيرة وسط أهالى مركزها، بعدما حصلت على معدات مشروع الخبز البلدى، ضمن مشروعات تمكين المرأة المعيلة بالمحافظة، وبدأت مشروعها وأصبح مصدر رزق لها ولأسرتها، حيث تقوم بتصنيع جميع المخبوزات التى يقبل على شرائها الأهالى والعاملون بالمصالح الحكومية.

«أم محمد» قالت لـ«الوطن»، إن ظروفها المعيشية كانت صعبة للغاية نتيحة مرض زوجها ولديها أبناء فى مراحل عمرية مختلفة، فتعلمت الخبيز البلدى، وليس لديها الأدوات الكافية لكى تبدأ فى مشروعها، حتى تمكنت من خلال الجمعيات ومحافظ أسيوط أن يتم تسليمها فرناً وأنبوبة ومعدات الخبيز ضمن مشروعات تمكين المرأة المعيلة، ومن ثم انطلقت فى مشروعها البسيط الذى أصبح فيما بعد مصدر دخل لأسرتها وأبنائها.

ابنة «أسيوط»: «زوجي مريض ومفيش معاش وكان لازم أشتغل»

وأضافت بنت مركز أبنوب أنها تقوم بتصنيع المخبوزات وتسويقها فى المصالح الحكومية والمبانى الخدمية بمركزها، حتى أصبح لها زبون يتواصل معها، الأمر الذى جعلها تتوسع فى مشروعها وتجلب سيدات مدينتها للعمل معها فى صناعة المخبوزات بأنواعها وأشكالها المختلفة، حتى ذاع صيتها فى كل مكان، وأصبحت تشارك فى المعارض الكبرى التى تنظمها المحافظة.

وتابعت: «لدىّ 6 أبناء وجوزى مريض، كان سواق وحصل له مشكلات فى ضهره وبقاله سنتين لا يعمل ونايم فى البيت، وليس لديه أى معاش ودخلت فى هذه المهنة، وحالياً أقوم بعمل فطير وبتاو بلدى وعيش ضلى وفايش وبسكويت وجميع المخبوزات المختلفة، وببيع مخبوزاتى اللى بعملها وبسوقها فى المصالح الحكومية، وفيه زبائن عرفتنى وبقت بتتصل بيّا، وأصبحت مشهورة، ودلوقتى مشغلة سيدة تانى معايا، وكل واحد ورزقه وبقالى 9 سنوات فى العمل بتلك المهنة».