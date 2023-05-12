أحمد حاتم ونور إيهاب ومحمد الشرنوبي يفوزون بجائزة الإبداع الفني من «الكاثوليكي»

يقام حاليا حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الحادية والسبعين، برئاسة الأب بطرس دانيال، بينما سيشهد الحفل توزيع الجوائز الفائزين، بحضور عدد كبير من الفنان الذين حرصوا على الحضور، منذ بداية الحفل وهم مجدي كامل، سميرة أحمد، ومجدى كامل، خالد النبوي، حسين فهمي، نهال عنبر، وبيومي فؤاد.

5 أفلام تتنافس على جوائز الكاثوليكي

ويتنافس هذا العام على جوائز المهرجان خمسة أفلام هي «ليلة قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث في 2 طلعت حرب» للمخرج مجدي أحمد علي، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رءوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين خمسة وعشرين فيلما عُرضت تجاريا بدور العرض السينمائي، إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة في تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.

وفاز بجائزة الإبداع الفني، الفنان أحمد حاتم عن دوره في فيلم «قمر 14» وتسلم الجائزة المنتج أحمد السبكي، والفنان محمد الشرنوبي، وتسلم الجائزة المنتج أيمن نجيب، والفنان معتز هشام، الفنانة نور إيهاب، وتسلم جائزتها أيمن نجيب، ومهندس الصوت أحمد جابر.

لجنة الكاثوليكي تضم هاني لاشين

تتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما في دورته الحادية والسبعين المخرج هاني لاشين، وعضوية كل من؛ الفنانة ماجدة زكي، والفنان مجدى كامل، والفنانة عائشة بن أحمد، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار خالد الكمّار والناقدة الفنية ناهد صلاح.

وكان المهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، منح في حفل الافتتاح المهرجان جائزة «الريادة السينمائية» لكل من الفنان يحيى الفخراني، ومحمود حميدة، والفنانة سهير رمزي، والفنانة هناء الشوربجي، كما يتم تكريم المخرجة إنعام محمد على، ومنحها جائزة «فريد المزاوي».

بينما قررت اللجنة العليا للمهرجان منح مجموعة من الجوائز لعدد من الفنانين عن أعمالهم الدرامية التى عرضت عام 2022، حيث تذهب جائزة «أحسن ممثلة فى عمل درامى» للفنانة نيللى كريم عن دورها فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، ويمنح المهرجان جائزة «أحسن ممثل فى عمل درامى» للفنان أحمد أمين، عن دوره فى مسلسل «جزيرة غمام»، وتذهب جائزة «المركز التشجيعية» للفنانة تارا عماد.

وكرم المهرجان فى دورته الحادية والسبعين الفنان سامى مغاوى ومنحه جائزة «الأب يوسف مظلوم»، كما تذهب جائزة «المركز الخاصة» للفنان مدحت صالح، وتمنح جائزة «الإبداع الفنى لكل من؛ الكاتب والمؤلف مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والناقد الفنى نادر عدلى، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتذهب جائزة «التميّز الإعلامى» للإعلامى محمود سعد.