تجهيز شواطئ مطروح لصيف 2023 وإقبال كثيف من المواطنين في «الويك إند»

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح إقبالاً كبيراً من المواطنين في الويك إند، تزامناً مع الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، في ظل استمتاع بالإجازة الجمعة والسبت، على شواطئ مدينة السحر والجمال.

شواطئ مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات لتجهيز شواطئ مطروح لموسم صيف 2023، بتمشيط الرمال وأعمال الصيانة الخاصة بدورات المياه ودهان الأعمدة والأرصفة بكورنيش مطروح، ونظافة الشواطئ.

مطروح تستقبل الزائرين

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مدينة مرسي مطروح تستقبل الزائرين من مختلف مدن ومحافظات مصر منذ عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالمزارات السياحية في مرسي مطروح، في هضبة عجيبة وشاطئ الغرام، وصخرة ليلى مراد، بالإضافة إلى الأماكن الأثرية مثل متحف روميل ومتحف آثار مطروح بجوار مكتبة مصر العامة، وغيرها من المتنزهات والحدائق.

شواطئ مطروح

وأوضح محافظ مطروح أن المدينة بها العديد من الشواطئ العامة والمفتوحة بالمجان أمام المواطنين، التى تجذب المواطنين إليها، ومنها شاطئ الأبيض والباسنت والليدو والفيروز ومينا حشيش، للسباحة ومشاهدة جمال ألوان البحر الفيروزية، خاصة أن مطروح من أهم المصايف الجاذبة للزائرين سنوياً من المصريين بخلاف رحلات الأجانب الوافدة من مختلف دول أوروبا.