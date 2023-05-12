الحوار الوطني: قضايا المحور المجتمعي تمثل أولوية لدى الجميع كالتعليم والصحة

يناقش الحوار الوطني القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام والمواطن المصري، خلال جلساته الفعلية المقرر انطلاقها الأحد المقبل، التي تم تقسيمها إلى 3 محاور؛ هي الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.

قضايا المحور المجتمعي

وأوضحت إدارة الحوار الوطني، أنه في ضوء استجابة الحوار للقضايا المُلحة التي تهم كل المصريين، يناقش المحور المجتمعي قضايا تمثل أولوية لدى الجميع.

وأشارت إدارة الحوار في منشور عبر صفحتها الرسمية، إلى أن الحوار بذلك أصبح منصة تكتسب ثقة التيارات السياسية المختلفة، ليكون المعبر عن خططهم وبرامجهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات في القضايا المختلفة من تعليم وصحة وغيرها.

وأضافت: «وفي ضوء تنحية الميول الشخصية جانبًا؛ وترك مساحة لرأي الخبراء وتبادل الآراء بانفتاح وتجرد، تابعوا أولى جلسات المحور المجتمعي الخميس المقبل».