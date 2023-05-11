التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بسبب تربية الأغنام بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بطلق ناري بمشاجرة بسبب تربية الأغنام بجوار منزل المجني عليه وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

مصرع شخص بطلق ناري بالخانكة

وكان شخص قد لقي مصرعه إثر إصابته بطلق نارى من بندقية خرطوش بالصدر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة، وقيام المتهم بتربية الأغنام بجوار منزل المجني عليه، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات التحقيق، وطلب تقرير الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وصىرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستدعاء شهود العيان لسماع شهادتهم حول الواقعة.

تفاصيل مقتل شخص بالخانكة

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل بإطلاق عيار ناري صوب أحد الأشخاص وإصابته بعيار ناري بالصدر ووفاته علي الفور.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «عطوة م ع»، 70 سنة، بالمعاش، بطلق ناري بالصدر ووفاته على الفور علي يد «محمود ه أ»، 32 سنة، فلاح، بدائرة مركز شرطة الخانكة، خلال معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بتربية أغنام، بجوار منزل المجني عليه وتسببه في انتشار رائحة كريهة، فصوب ناحيته سلاح ناري بندقية خرطوش، وأطلق عيار ناريا وتسبب في وفاته.

أقوال شهود العيان في الواقعة

وكشف عدد من شهود الواقعة، أنه سبق وقام الكثيرين من أهالي المنطقة بمعاتبة المتهم لقيامه بتربية الأغنام وسط الكتلة السكنية إلا أنه كان يقابل ذلك بالرفض والهجوم الشديد عليهم، إلي وقت ارتكاب واقعته اليوم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.