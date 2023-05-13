بيتر ميمي يكشف كواليس فيلم كازابلانكا ومسلسل الحشاشين: الحاجات الصغيرة بتفرق

كشف المخرج بيتر ميمي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن كواليس تصوير فيلمه «كازابلانكا»، الذي لعب بطولته الفنانة غادة عادل، ومسلسل «الحشاشين»، الذي كان من المقرر أن يلعب بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، وكان سيعرض في شهر رمضان الماضي، ولكن جرى تأجيله.

ونشر «ميمي» فيديو من كواليس تصوير فيلم «كازابلانكا» وصورًا من مسلسل «الحشاشين»، وعلّق عليها قائلاً: «الفيديو الأولى (من عام 2018) بنصور مشهد مطاردة عربيات مع فريق فرنساوى في المغرب. وفي فيلم كازابلانكا كنت جايب عربيات لعب أطفال في كيس بلاستيك، بشرح بيها دايماً المطاردات علشان يبقى كل اللي حواليا فاهمين.. الصورة التانية (من مسلسل الحشاشين)، الحاجات الصغننة ديه بتنفع، مهما كان العمل كبير».

فيلم كازابلانكا

فيلم كازابلانكا يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، أحمد داش والنجم التركي خالد أرغنش، من تأليف هشام هلال.