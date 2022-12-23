بيتر ميمي «جابر الخواطر».. منح النجومية لمحمد أسامة وأحمد النقاش

قبل سنوات، وفي عزِ مجده الفني، أزاح المخرج بيتر ميمي، الستار، عن حلم الذي ظل يراوده طويلًا والصعوبات التي واجهها، ليُعطي للأجيال الجديدة حالة من التفاؤل والعزيمة وعدم اليأس والاستسلام، حيث قال ضمن حديثه: «في يوم كان معايا 45 جنيه، ماكنش معايا بنزين عشان ألف على المنتجين بالسيناريوهات ولا أخليهم احتياطي».

يستخدم بيتر ميمي، عبارات وجمل إيجابية، مثل «سنغزو العالم»، التي اتخذها قاعدة ثابتة في أعماله الفنية، التي يطمح أنّ تتجاوز حدود المحلية وتصل للعالمية، لاسيما وأنه يستخدم تقنيات عالية ويستعين بالكوادر البشرية العالية، فضلًا عن منحه فرص لكل الموهوبين، كان آخرها الطفل محمد أسامة، وأحمد سالم الشهير بـ«المطرب النقاش».

- شلبي

استعان بيتر ميمي، بالمطرب النقاش أحمد سالم، ليُقدم الأغنية الدعائية لفيلمه «شلبي» المُقرر طرحه في موسم أفلام رأس السنة، حيث قدّم ديو غنائي مع أحمد سالم، بعنوان «يا دنيا حكايتك إيه»، والتي حظيت بردود فعل واسعة من قبل الجمهور، خلال الساعات الماضية.

وتُعد هذه الأغنية، هي العمل الغنائي الاحترافي الأول لـ«المطرب النقاش»، بعدما نال حملة دعم واسعة من قبل الجمهور خلال الشهور المقليلة الماضية، عقب ظهوره في مقطع فيديو وهو يُشدو بإحدى الأغاني وهو يُمارس عمله في النقاشة، كما أحيا بعدها أولى حفلاته في ساقية الصاوي.

- «الغزالة رايقة»

في مقطع فيديو قصير، ظهر محمد أسامة، في هيئة طفل مُشرد مع «كريس المصري»، يطلب منه أنّ يُقدم موهبته الغنائية للجمهور، وذلك قبل أنّ يكشف عن حقيقة المقلب الذي صنعه فيه، إلا أنّ صوته حصد إعجاب قطاع ضخم من الجمهور، حيث لم يكن يعرف أحد آنذاك.

بيتر ميمي، منح الطفل محمد أسامة، فرصة كبيرة، ليُقدم ديو غنائي مع كريم محمود عبد العزيز، في أغنية «من أجل زيكو» بعنوان «الغزالة رايقة»، حيث كانت هذه الأغنية سببًا كبيرًا في تقديمه للجمهور، والنجاح الذي حققه حتى الآن، كما أنه صار يُحيي حفلات داخل مصر وخارجها.