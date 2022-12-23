بيتر ميمي يعلن تخصيص 5% من إيرادات فيلم شلبي لمستشفى 57357

أعلن المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تخصيص 5% من إيرادات فيلم «شلبي» المقرر طرحه 4 يناير في دور العرض، لمستشفى سرطان الأطفال 57357.

ونشر ميمي بوستر فيلم شلبي مكتوب عليه «5% من إيرادات الفيلم لمستشفى سرطان الأطفال 57357»، وعلق بيتر ميمي قائلا: «أنقذوا 57357».

فيلم شلبي

فيلم «شلبي» من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا وهم: كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد رضوان، ويُعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل في الملاهي، والذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز والذي يسعي وراء حلمة وهو تصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.