تعليم الدقهلية: إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الأسبوع المقبل

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، إن موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023 الترم الثاني سيتم إعلانها بعد نهاية امتحانات الشهادة الإعدادية أي نهاية الأسبوع المقبل التي ستبدأ غدا السبت وتنتهي بتاريخ يوم 18 خلال الشهر الجاري، حيث انتهى طلاب الصف الخامس من تأدية أخر مادة وهي العلوم يوم الأربعاء الماضي.

من الصعب الانتهاء من تصحيح المواد كلها في فترة قليلة

وكشف المصدر أنه من الصعب الانتهاء من تصحيح المواد كلها في فترة قليلة تحديدا أن الطلاب أنهوا أخر مادة في فترة قريبة وهو يوم الأربعاء الماضي بالإضافة أن بعض اللجان داخل المدارس يمنع منعا باتا دخولها من قبل المعلمين بسبب امتحانات المرحلة الإعدادية لأنه تم تسليمها للمسؤولين عن الامتحان بدء من يوم الخميس أي بعد انتهاء امتحانات الصف الخامس مباشرة، مشيرا إلى أن كل مدرسة من حيث النتيجة مسؤولة عن نفسها قد يتم إعلان نتيجة في معاد مختلف عن مدرسة أخرى.

تحري الدقة في تصحيح الأوراق

ومن جانبه أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي على تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى الشيت لينال كل طالب حقه، وضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل لجان الصف الخامس الابتدائي الذي بلغ عددهم 141381 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة.