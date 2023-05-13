قصة معلم مطروح المشرد.. يجوب الشوارع ويحتاج لـ«قيّم» لصرف معاشه

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، بشأن معلم مطروح المشرد، والذي يجوب الشوارع مضابًا بمرض الزهايمر، وعدم تمكنه من صرف معاشة، بعد أن قررت هيئة التأمينات والمعاشات وقف الصرف نتيجة عدم أهليته، وعدم وجود قيّم عليه من أهله يتولى أموره في هذا الشأن.

وأكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تعليقا على قصم معلم مطروح المشرد، في بيان له، أن هذا المعلم هو إبراهيم مكاوي، ويحاول الوصول إلى أقاربه، ولكن جميع بيانات المعلم ليست موجودة حالياً، لأنه عقب خروجه على المعاش تم نقل ملفه كاملًا إلى الهيئة العامة للتأمينات مثل أي موظف آخر، وهي المسؤولة عن كل ما يخص الماليات والإداريات الخاصة بالموظف حالة خروجه من الخدمة، ويتم مخاطبتها لاستخراج بياناته، وذلك بدعم من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وهناك مساعٍ لوضعه بدار رعاية وتوفير حياة مناسبه له.

التأمينات والمعاشات توضح موقف المعلم

في السياق، أرسلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خطابًا إلى مدير عام التأمينات الاجتماعية بمطروح، بشأن معلم مطروح المشرد، أوضحت فيه أنه صاحب ملف معاش تحت رقم 44/56119 وانتهت خدمته بتاريخ 5/4/2000 وهو من مواليد 5/4/1940، وتاريخ التعين 6/10/1963، وتاريخ انتهاء الخدمة 4/4/2000، وتم ربط معاش المذكور اعتبارا من 4/2000 بقيمة معاش 560081، ولم يتقدم المذكور بصرف معاشه منذ ربط.

وأوضحت أنه تم مخاطبة المذكور عدة مرات على العنوان المذكور بالملف ولم يتقدم بصرف معاشه، وتم إرسال مكاتبة إلى قسم الشرطة للتحري عنه، وعندما حضر إلى المنطقة وتم التشاور والمناقشة معه تبين أنه فاقد للأهلية ويحتاج إلى قيّم عليه، وتم العرض على الإدارة القانونية بالإسكندرية، وتم الرد علينا من الإدارة القانونية بما يفيد لزوم تعين أحد الأبناء قيّمًا عليه، وفي حاله عدم وجود الأبناء تخطر نيابة الأسرة لعرض أمره على المحكمة، لتعيين قيّم عليه لإدارة أمواله.

ولفتت إلى أنه تم مخاطبة نيابة الأسرة بمطروح عدة مرات، ولم يتقدم للصرف حتى الآن قيّم على المذكور، وحضر إلى المنطقة عدة أشخاص ليس لديهم أي صلة قرابة به، وفي حالة تعيين قيم عليه سيتم صرف مستحقاته طبقا لما ورد برد الإدارة القانونية.

محافظة مطروح تتابع المعلم

وحول معلم مطروح المشرد، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببيان إنه أصدر توجيهاته للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح بسرعة متابعة حالة إبراهيم المكاوي مع هيئة التأمينات الاجتماعية، في ظل الحالة الصحية التي يعاني خلالها من بعض المشاكل الصحية عقب خروجه علي المعاش، وأنه يلزم وجود قيّم لصرف مستحقاته المالية، ولا يتم الصرف من قبل التأمينات والمعاشات إلا بقرار قوامه.