إصابة 9 أشخاص في 3 حوادث سير متفرقة بسبب السرعة الزائدة في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد 3 حوادث سير مختلفة، بسبب السرعة الزائدة، أسفرت عن 9 مصابين، وذلك رغم التحذيرات المستمرة من السرعة، وإشارات المرور المنتشرة في الشوارع، والحملات المرورية المكثفة للتوعية منها.

إخطار بالحوادث

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد في تصادم سيارتين ملاكي، وأجرة بشارع محمد علي 6 مصابين وهم:

يوسف تامر طه 18 سنة، مصاب بسحجات باليد والجسم

وأدهم عاطف يوسف 19 سنة، مصاب بسحجات بالوجه

هاله محمد محمد 60 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى

مرام كريم محمد 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم

ومصابين السيارة الملاكي هم:

أحمد أبو الحمد أحمد 38 سنة بكدمات وسحجات.

وأحمد أسامة محمود 18 سنة بجرح بالراس والساق اليمني.

كما تلقي إخطارًا بوصول إلى مستشفى الزهور عاطف الشبراوي محمد 39 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه، في حادث سير بطريق المناصرة غرب بورسعيد، كما وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد محمد أشرف السيد 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بالجسم، وعصام أحمد حامد 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم وذلك في انقلاب دراجة بخارية بجانب نادي الصيد، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الحوادث الثلاث أن السرعة الزائدة سبب الحادث.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارات والدراجة النارية المتسببين في الحوادث ونقلهم إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.