وضع علامات مرورية في 5 مناطق بين العريش والقنطرة للحد من حوادث السير

قام قسم التخطيط والمرور بشمال سيناء، بتركيب علامات إرشادية مرورية على طريق «القنطرة شرق - العريش»، وذلك في عدة مناطق من الطريق الدولي الساحلي، وهي «6 أكتوبر، رابعة، أم عقبة، النصر، الخربة»، وجاري تركيب العلامات في بعض المناطق الأخرى، مطالبا السائقين وأصحاب المركبات باتباع التعليمات وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق

وقالت مصادر بقسم المرور والإرشادات في شمال سيناء، في بيان، إنه يتم متابعة العمل عن كثب، ومراقبة أعمال رفع كفاءة الطريق للحد من حوادث الطريق، موضحة أن الأمور في سيناء ستكون في تحسن مستمر يوما بعد يوم، وجاري عملية تركيب الإرشادات المرورية على طول الطريق، مع التنسيق الكامل على إزالة الرمال والحفر من نهر الطريق.

وقال قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان، إن اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، قام بجولة تفقدية لتلك المناطق، وذلك بحضور جميع المعنيين، ورؤساء مجالس العريش وبئر العبد، وتم وضع تصور لرفع كفاءة الطريق الدولي العام، بعد وضع الإرشادات المرورية.

الأهالي يطالبون بتحسين حالة الطريق

وكان أهالي شمال سيناء قد طالبوا المسئولين بوضع حد لسوء حالة الطريق، بعد زيادة حوادث السير على الطريق الدولي العام بين العريش والقنطرة، والتي وصلت إلى قرابة 6 حوادث خلال الشهرين الماضيين، وتسببت في وفاة ما يقرب من 10 أشخاص وأكثر من 25 مصابا.